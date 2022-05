Poli Timisoara joaca acasa turul finalei pentru ramanerea in liga secunda. Returul este programat la Brasov

TIMISOARA. Daca anul trecut era in play-off, in acest sezon Poli se zbate sa supravituiasca, fiind la cel mai slab sezon de cand a revenit in liga secunda.Pentru gruparea banateana urmeaza doua finale, meciurile de baraj cu Brasovul, iar in urma tragerii la sorti, in prima dintre acestea formatia timisoreana va fi gazda.Meciul tur se va disputa sambata, 14 mai, pentru ca mansa a doua ssa se dispute sub Tampa in 21 mai."Ne-am fi dorit sa jucam cea de-a doua mansa acasa. Asta este, daca asta a ... citeste toata stirea