Poli Timisoara, rezultat rusinos la Miercurea Ciuc. Ripensia bate la Giurgiu

TIMISOARA. Etapa a doua a adus rezultate diametral opuse pentru cele doua reprezentante ale Timisoarei in liga secunda. Daca Poli a pierdut lamentabil la Miercurea Ciuc si ramane pe loc de baraj, Ripensia a invins la Giurgiu si a trimis fosta campioana oficial in Liga 3.Poli a avut o repriza buna la Miercurea Ciuc. A facut pressing, a atacat, a avut ocazii, mai ales prin Ursu si Radu, s-a aparat bine si arata ca poate ataca un rezultat bun pe terenul harghitenilor. In partea secunda a urmat ... citeste toata stirea