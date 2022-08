Politehnica Timisoara, favorita sa ia 3 puncte in fata Aradului. Banat Girls incepe sezonul in liga fetelor cu o nou promovata

TIMISOARA. Au luptat pentru play-off in sezonul trecut, iar acum se dueleaza inca din prima etapa. Politehnica Timisoara are si o revansa de luat in fata lui Piros Security Arad, echipa care a eliminat-o sezonul trecut din Cupa.Politehnica s-a intarit in aceasta vara cu Emilin Araujo dos Anjos Rodrigues (18 ani), un fundas stanga brazilian de la Vasco da Gama, Antonia Bratu (18 ani), un fundas central crescut de Olimpia Cluj, ultima data la Sassuolo (Italia), Roxana Mirea (19 ani), un mijlocas ... citeste toata stirea