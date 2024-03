Politehnica Timisoara, final de sezon. Locul 3 la turneul semifinal de la Oradea

Politehnica Timisoara termina cu capul sus Divizia A1, seria Vest, la volei feminin. Tinerele sportive alb-violete s-au clasat pe pozitia a treia la turneul semifinal care a avut loc weekend-ul acesta, la Oradea.Doua infrangeri si o victorie a inregistrat echipa de volei feminin a Politehnicii Timisoara in play-off-ul disputat la Oradea in perioada 22-24 martie 2024. Tinerele antrenate de Cerasella Serban au debutat in competitie contra echipei gazda, intr-un meci pierdut in cele din urma in ... citește toată știrea