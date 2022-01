Politehnica Timisoara incepe si incheie playoff-ul in deplasare. Programul integral al sezonului de primavara in liga feminina

TIMISOARA. Fetele de la Politehnica Timisoara isi cunosc programul din play-off-ul Ligii 1 de fotbal.Fetele lui Mirel Albon vor incepe sezonul de primavara cu o deplasare la Odorhei pentru partida cu Vasas Femina. In sezonul regular timisorencele au reusit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri in fata ardelencelor, incheiat insa la egalitate, 3-3, la Timisoara.Primul meci acasa va fi impotriva lui CSM Alexandria, echipa in fata careia banatencele au pierdut in runda de deschidere a ... citeste toata stirea