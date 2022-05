Politehnica Timisoara invinge clar la fete Odorheiul si continua lupta pentru locul 3

TIMISOARA. Meci cu final asteptat, in prima etapa a returului din play-off-ul Ligii feminine de fotbal. Fetele de la Poli au avut o evolutie entuziasmanta in fata echipei Vasas Femina Odorhei. S-a terminat 6-0, dupa ce la pauza tabela arata 2-0.Practic partida s-a jucat la o singura poarta, elevele lui Mirel Albon avand o partitura ofensiva prin execelenta. Faze bine construite, aparare "beton" si multe faze de gol.Bianca Ienovan a deschis scorul in minutul 13, aratand un joc din ce in ce ... citeste toata stirea