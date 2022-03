Politehnica Timisoara invinsa pe final de meci de Minaur. Sadoveac a vazut cartonasul rosu

TIMISOARA. Dupa victoria in fata Stelei, echipa de handbal Politehnica Timisoara nu a mai reusit sa treaca si de Minaur Baia Mare.Oaspetii au fost cei care au deschis scorul si au avut avantaj pana in minutul 6, cand banatenii au preluat conducerea pentru prima data. Duelul a stat sub semnul echilibrului in prima parte, cu Poli fiind tot timpul la conducere, insa nu a reusit sa se desprinda la mai mult de doua goluri. La pauza scorul era egal, 17-17.Si repriza secunda s-a desfasurat pe ... citeste toata stirea