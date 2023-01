Premiile SCM Politehnica Timisoara pe 2022. Iata cum puteti vota!

Clubul SCM Politehnica Timisoara organizeaza si in acest an Premiile SCM Timisoara. Vor primi distinctii cel mai bun jucator, cel mai bun junior si o legenda pentru fiecare dintre cele trei sectii: baschet, handbal si rugby.Distinctiile vor fi oferite in cadrul unei gale ce va avea loc luni, 30 ianuarie.Pentru a stabili premiantii echipei, voturile pentru cel mai bun jucator si cel mai bun junior din 2022 pot fi exprimate pana vineri, 27 ianuarie, ora 12.00, pe paginile facebook ale ... citeste toata stirea