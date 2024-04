Premiu pentru Scoala nr. 24 din Timisoara, la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar

In 12 aprilie 2024, a avut loc etapa interjudeteana de oina gimnaziu baieti si fete, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si gazduita in sala de sport a Scolii Gimnaziale Almas.Reprezentantele judetelor Arad, Alba, Hunedoara si Timis au oferit un adevarat spectacol sportiv prin intermediul sportului national romanesc.Judetul Timis a fost reprezentat de echipele de oina ale Scolii Gimnaziale nr. 24 din Timisoara, coordonate de profesorii Modra Cristian si ... citește toată știrea