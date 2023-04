Investitiile Primariei Sag in infrastructura sportiva trebuie sustinute prin implicarea profesionistilor. Sportul este folositor societatii pentru ca asigura exemple vii de performanta.Astfel, Primaria Sag consolideaza traditia in sport prin aducerea la echipa SC Timisul Sag a doua personalitati sportive.Noul antrenor principal, Srdjan Luchin, fost jucator de top al unor echipe fanion ale Romaniei si Banatului ( Steaua, Dinamo, CFR Cluj si Poli Timisoara, etc) si 11 selectii in Nationala de ... citeste toata stirea