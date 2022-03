Primavara aceasta, cantec de lebada pentru Ripensia Timisoara? Istoricul club s-ar putea retrage in Liga 3

TIMISOARA. Dupa ce Gaz Metan Medias si Academica Clinceni sunt penalizate cu puncte in Liga 1 din cauza datoriilor si a situatiei financiare, un alt club din Romania este in pragul retragerii. Si vorbim despre o echipa cu nume, Ripensia.Informatia ar fi "transpirat" din vestiarul echipei banatene de vineri, atunci cand patronul echipei, Dumitru Mihu, alta data cu ganduri de marire si Liga 1, ar fi spus ca din urmatorul sezon echipa pe care o pastoreste va evolua... in Liga 3. Cu alte cuvinte ... citeste toata stirea