Primul transfer facut de SCM Timisoara rugby in 2022 este cel al unui tanar jucator ce evolueaza in linia de trei sferturi (aripa). Este vorba despre Iulian Macovei, rugbist de la echipa italiana Colleferro Rugby 1965 si component al nationalei U20 a Romaniei.Iulian nu vine intr-un mediu strain, caci a fost coleg cu patru dintre jucatorii nostri - Kemal Altinok, David Trausan, Alin Conache si Corrado Stetco - in lotul stejareilor, care in noiembrie anul trecut au ocupat locul al cincilea la ... citeste toata stirea