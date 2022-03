Profesionistii... Dupa ce a pierdut pe teren cu 2-3, Ripensia Timisoara a primit vestea ca de fapt a fost 0-3

TIMISOARA. Lipsa crasa de profesionalism la divizionara secunda Ripensia Timisoara, care in meciul cu FC Brasov a folosit un jucator in stare de suspendare.Asadar, daca pe teren a fost 2-3, in realitate este 0-3, iar clubul timisorean a primit si amenda."In baza art. 83/10/1 din RD cu aplicarea art 34 din RD, SC FC Ripensia Timisoara se sanctioneaza cu Forfait (3-0 in favoarea echipei Fotbal Club Brasov Steagul Renaste) si i se aplica penalitate sportiva de 850 lei in baza art. 78/a din RD SC ... citeste toata stirea