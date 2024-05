Profesorul Jackie Ionescu, la 88 de ani

Ion V. Ionescu, fostul antrenor al echipei Poli Timisoara, a implinit astazi 88 de ani. Jackie Ionescu,parte importanta din istoria Politehnicii Timisoara si de al carui nume se leaga numeroase performante si meciuri de referinta, s-a nascut in 1936 in Banatul de pusta, la Rudna.Castigarea Cupei Romaniei in 1980, alte trei finale de Cupa jucate (1974, 1981 si 1992), eliminarea marelui Celtic Glsagowdin ... citește toată știrea