Profi a devenit partener principal al Federatiei Romane de Handbal (F.R.H.)

La inceputul acestui an, magazinele Profi au devenit partener principal al Federatiei Romane de Handbal (F.R.H.), ridicand acum la cel mai inalt nivel sustinerea pe care o acorda handbalului de la noi inca din 2016."Credem in forta handbalului romanesc, in contributia lui la educarea unui tineret sanatos si la promovarea imaginii Romaniei in general," a declarat Pawel Musial, Directorul general Profi Rom Food. "Sustinand echipa nationala feminina timp de mai multi ani am putut remarca ... citeste toata stirea