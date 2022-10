Punct muncit in Baragan. Poli Timisoara a obtinut o remiza la Slobozia

TIMISOARA. Unirea Slobozia si Poli Timisoara au terminat duminica la egalitate, scor 0-0, dupa o evolutie per ansamblu destul de modesta. Scopul scuza pana la urma mijloacele, alb-violetii avand nevoie de orice punct/e pentru a iesi din zona dezastruoasa in care se afla.In prima parte, chiar daca gazdele au avut un plus la posesie, ocaziile mari au apartinut timisorenilor. Patrick Popescu a fost periculos in minutul 18, dar sutul sau nu i-a pus probleme fostuui jucator al Timisoarei, Mario ... citeste toata stirea