Remiza alba pentru Politehnica Timisoara in amicalul cu CSM Resita. Al doilea test fara gol primit de alb-violeti

TIMISOARA. Dupa festivalul de goluri din amicalul du Dumbravita, Politehnica Timisoara a obtinut o remiza alba in fata liderului din seria a VII-a a Ligii a III-a, CSM Resita.Carasenii au fost cei care au controlat inceputul de meci, insa fara sa reuseasca sa puncteze, fiecare dintre echipe iesind in evidenta cu suturi de la distanta semnat de Mediop, respectiv Doru Andrei. Dupa o jumatate de ora de joc resitenii au trimis putin pe langa poarta dintr-o lovitura libera prin Draghiceanu, in timp ... citeste toata stirea