Revenire spectaculoasa de la -19 si victorie in prelungiri. Al optulea succes consecutiv pentru SCM Timisoara

TIMISOARA. Prim-divizionara de baschet SCM OHMA Timisoara a oferit un nou meci memorabil. Chiar daca a fost condusa in sfertul 3 cu 19 puncte de Dunarea Galati, a revenit, a egalat, a si condus, ca meciul sa se termine in prelungiri cu victoria alb-violetilor, 78-74.Oaspetii au inceput perfect, 1-7 si 7-14, dar gazdele au dat o replica buna, 18-18 la prima sirena. Chiar daca in sfertul doi SCM a preluat conducerea, 25-24 a fost perioada galatenilor care s-au desprins categoric pana la pauza ... citeste toata stirea