Ripensia a jucat vineri amical cu Lipova, iar Poli Timisoara va inaugura sambata noua arena din Giulesti

TIMISOARA. Chiar daca au avut runda libera, datorata meciurilor internationale, cele doua divizionare secunde din Timisoara, Politehnica si Ripensia si-au gasit de "lucru" in aceste zile.Asadar, Ripensia a evoluat intr-un joc test cu Soimii Lipova, echipa de Top 4, in liga a III-a seria a VIII-a, formatie ce a avut si ea liber in acest weekend, din cauza numarului impar de echipe din campionat. S-a terminat 0-0 dupa un meci activ, in care Ripensia a atacat mai mult, a avut si o bara, dar nu a ... citeste toata stirea