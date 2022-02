Ripensia s-a mai despartit de un fotbalist de creatie. Jucatorul nici nu a facut deplasarea in Turcia

TIMISOARA. Dupa ce atacantul Emanuel Ernest a plecat de la Ripensia si a ajuns la gruparea de prima liga FC Arges, formatia timisoreana a mai bifat o despartire.Clubul timisorean a intrerupt de comuna acord, dupa un sezon si jumatate, colaborarea cu mijlocasul Stephane Youri Coulibaly.Ivorianul de 23 de ani a venit la Ripensia in vara lui 2020, dupa ce a debutat ca profesionist in tricoul celor de la UTA.In partidele disputate in tricoul ros-galben, Coulibaly a reusit un singur gol, in ... citeste toata stirea