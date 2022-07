Ripensia Timisoara, dupa 1-3 cu Hunedoara, 5-0 cu Deva

TIMISOARA. Ripensistii si-au revenit si dupa un esec neasteptat cu Hunedoara a urmat o victorie concludenta.Ripi a trecut astazi, 16 iulie, cu 5-0 de CSM Deva, intr-un meci amical jucat pe terenul sintetic din Deva.Timisorenii au inceput in alcatuirea: Toroc - Morariu, Tieranu, Fridrich, Gladun - Vidrasan, Calin, Ene - Mogos, Gavra, Piftor. Dar, din cauza unor probleme la inghinali, Piftor a fost inlocuit deja in minutul 5 cu Mitrov.Acesta din urma a deschis scorul in minutul 26, dupa o ... citeste toata stirea