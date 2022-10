Ripensia Timisoara merge la Giurgiu pentru a intalni Dinamo. Si vrea puncte

TIMISOARA. Etapa trecuta Ripensia a intrerupt o serie negativa de rezultate cu o victorie clara cu Poli iasi, succes care a adus si o "injectie" de moral echipei banatene.Acum, in etapa a 10-a, trupa in galben si rosu merge pe terenul echipei... Dinamo, care joaca acasa la Giurgiu, in urma ueni suspendari!"Bineinteles ca intalnim o echipa cu o traditie in fotbalul romanesc. Sigur ca suporterii dinamovisti regreta situatia in care se afla clubul lor, dar pe noi nu ne intereseaza lucrul acesta. ... citeste toata stirea