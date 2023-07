Decizie dramatica din partea unui club cu traditie din Timisoara! Ripensia va renunta, din sezonul 2023-2024, la echipa de seniori."Grupele de copii si juniori isi vor continua activitatea, iar ambitiile noastre privind prezenta in Liga Elitelor vor fi si mai mari. Eforturile noastre financiare si logistice urmeaza sa se concentreze strict in zona Academiei, cotata si in acest an ca fiind una dintre cele mai bune din tara.In ultima luna, s-au facut eforturi pentru identificarea resurselor ... citeste toata stirea