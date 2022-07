Roman nascut la Monaco, ultimul transfer la SCM OHMA Timisoara

TIMISOARA. Prim-divizionara de baschet SCM OHMA Timisoara si-a imbunatatit lotul cu un jucator de origine romana care insa nu a mai jucat in tara noastra.Alexandre-Christian Maticiuc se va alatura lotului echipei. Nascut la Monaco, pe 24 iunie 1999, el masoara 1,96 metri si are cetatenia romana.In ultimii sase ani a jucat in Statele Unite ale Americii, unde a si studiat, la liceul St. Thomas More si apoi la Southern New Hampshire University si New York University.Pentru echipa de baschet a ... citeste toata stirea