Romania incepe mai repede 'razboiul' cu Rusia: duel puternic pe terenul de rugby. 3 jucatori de la Timisoara 'inrolati'

TIMISOARA. Cel mai important duel este urmatorul, sau dupa caz primul. Romania si Rusia se intrec intr-un meci cu mare miza in Rugby Europe Championship (REC).Staff-ul nationalei de rugby a Romaniei a anuntat lotul de 35 de jucatori pentru partida de sambata, 5 februarie, cu Rusia, din REC. Partida va avea loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) si face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta.SCM Timisoara are trei ... citeste toata stirea