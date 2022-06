Romania invinge campioana en-titre la futsal si e in semifinale la EURO. Un jucator din Timisoara a punctat decisiv

TIMISOARA. Dupa un parcurs perfect in faza gupelor Europeanului de minifotbal ce se disputa in Slovacia, pentru Romania, cea mai galonata echipa de pe batranul continentla acest capitol a urmat un incredibil 7-0 cu Portugalia in optimi.Joi noaptea a insemnat o reeditare a finalei din 2018. Atunci Cehia s-a impus devenind campioana, dar de data aceasta tricolorii si-au luat revansa. A fost un atat de rar 0-0 dupa 50 de minute si apoi au urmat loviturile de departajare. Tricolorii au avut nervii ... citeste toata stirea