Romania, performanta istorica la EURO 2024: Calificare in optimi de pe primul loc in grupa

Reprezentativa Romaniei a reusit o performanta istorica, miercuri, la Campionatul European din Germania, reusind calificarea in optimile de finala ale competitiei. Tricolorii au remizat in ultima etapa a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a terminat la egalitate cu Belgia, scor 0-0. Romania a incheiat grupa E pe primul loc. Echipa nationala a mai trecut de grupele Campionatului European o singura data pana acum, in 2000, cand a inregistrat si cea mai buna performanta, ajungand in