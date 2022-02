Romania se pregateste cu un duel important cu Albania sub panou. Timisoara are reprezentanti la aceasta actiune

TIMISOARA. Echipa nationala masculina de baschet a Romaniei s-a reunit in weekend la Ploiesti, pentru a pregati partida cu Albania din precalificarile la Campionatul European 2025. Meciul va avea loc joi, 24 februarie, la ora 18,00, in orasul prahovean.SCM Timisoara ii da la lot pe selectionerul Dragan Petricevic si pe pivotul Alexandru Olah, in vreme ce Edward Petrescu se afla pe lista rezervelor.Este al doilea joc al "vulturilor", in aceste precalificari. In primul meci din grupa B, la 28 ... citeste toata stirea