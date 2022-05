'Rusine'. Poli Timisoara pierde turul barajului de mentinere in liga secunda

TIMISOARA. Sezonul foarte slab al Politehnicii se apropie chiar de dezastru. Dupa o prima repriza buna in meciul tur din barajul de mentinere contra FC Brasov, a urmat una dezastruoasa. De la 1-0 la 1-2, sau cum se spune in lumea fotbalului 1 pauza/2 final, iar cineva va trebui sa isi asume responsabilitatea pentru prestatia baietilor in ghete (rupte).Doru Andrei a deschis scorul inca din minutul 5 cand a transformat perfect o libera de la peste 25 de metri, iar alb-violetii, incurajati ... citeste toata stirea