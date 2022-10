Rusinea Timisoarei. Nu are unde sa gazduiasca nici macar jocuri internationale U18 si nu da niciun jucator la aceasta nationala desi are doua academii bine cotate

TIMISOARA. Se poate mai rau de-atat? Timisoara fotbalistica nu s-a prezentat in istoria ei mai jalnic decat o facea in toamna lui 2022. Fara echipa de prima liga, fara infrastructura sportiva, fara jucatori de valoare... asta pentru un oras care se lauda ca a organizat primul meci de fotbal de pe teritoriul actual al Romaniei, undeva inainte de 1900.In perioada 22-27 octombrie, selectionata Under 18 a Romaniei, antrenata de Daniel Mogosanu, face un stagiu de pregatire la Timisoara. Daca micii ... citeste toata stirea