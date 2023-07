Maine, sambata 29 iulie, au loc semifinalele si finalele Campionatului European de Volei de plaja masculin si feminin U22 pe arena montata pe platoul din fata Operei. Accesul spectatorilor va fi gratuit in limita locurilor disponibile.Campionatul European de Volei pe plaja este cel mai important eveniment sportiv desfasurat la Timisoara in acest an si unul din evenimentele majore organizate in Romania in 2023, gazduirea unei competitii continentale de volei fiind o premiera pentru tara ... citeste toata stirea