Sansa revansei. CFR Timisoara va infrunta Odorheiu Secuiesc in finala Ligii Elitelor la futsal

TIMISOARA. CFR Timisoara s-a calificat in finala Ligii Elitelor la futsal dupa o victorie muncita in fata Ceahlaului Piatra Neamt.Prima partea a intalnirii a fost una foarte echilibrata. Cele doua echipe au respectat disciplina tactica si s-au anihilat una pe cealalta, iar la pauza scorul era acelasi de la inceput, 0-0.Repriza secunda a inceput excelent pentru CFR, care a deschis scorul chiar in primul minut prin Madalin Trion.Pana la final timisorenii au mai punctat o data prin Andrei ... citeste toata stirea