Saptamana sportiva UnisportVest, la UVT. Rectorul Marilen Pirtea: "Succes competitorilor...!"

Finalul lunii mai prilejuieste organizarea traditionalei Saptamani sportive "UnisportVest", la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), un program in cadrul caruia studentii si universitarii din UVT participa la zeci de competitii.Este vorba de sporturi de echipa sau individuale, dar si la evenimente conexe, organizate de Facultatea de Educatie Fizica si Sport (FEFS). La fel ca in anii trecuti, UVT promoveaza sportul de timp liber in randul studentilor, indemnandu-i la un mod de viata activ,