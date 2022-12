Sarbatori linistite! CSM Lugoj a incheiat pe primul loc Campionatului Diviziei D la fotbal

Fotbalistii de la CSM Lugoj sunt campioni de toamna, in prima divizie a judetului Timis, D, dupa meciul din ultima etapa, derulata sambata, 3 decembrie.Lugojenii au intalnit pe Stadionul Municipal formatia Flacara Parta, echipa de mijlocul clasamentului, insa incomoda pentru fruntasele ligii a patra.Lucru dovedit si in municipiul de pe Timis, deoarece scorul inregistrat a fost unul sec: 1-0, la pauza 0-0.Singurul gol al meciului a fost marcat de Rosie, in minutul 59, dupa ce in minutul 30, ... citeste toata stirea