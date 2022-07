Ilija Djokovic, acontat de SCM OHMA Timisoara. Lotul pentru sezonul 2022-2023 a fost completat cu jucatorul sarb Ilija Djokovic. El are 26 de ani, este conducator de joc si vine de la Borac Cacak, echipa la care a mai evoluat in perioada 2016-2019.Djokovic (1,88 metri) are prezente si in puternica intrecere baschetbalistica ABA League, ce reuneste ... citeste toata stirea