Sase - sase! Victorie muncita pentru Timisoara pe terenul echipei Laguna Bucuresti

SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a reusit sa obtina a doua victorie in Liga Nationala de baschet masculin, scor 83-76 pe terenul Lagunei Bucuresti in cadrul conferintei B. "Leii din Banat" au sase meciuri castigate, din sase posibile in toate competitiile in care sunt angrenati.Primul sfert a fost spectaculos, cu rasturnari de scor si cosuri formidabile, banatenii terminand in avantaj prima secventa, 21-24. Gazdele au egalat in startul sfertului secund si au preluat conducerea, 38-35, dar ... citeste toata stirea