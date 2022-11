SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a plecat spre Slovacia, pentru penultimul meci din Grupa D a Alpe Adria Cup

Echipa de baschet a plecat marti spre Slovacia, pentru penultimul meci din Grupa D a Alpe Adria Cup. Este o deplasare de peste 500 de kilometri, pe care alb-violetii o fac cu autocarul.SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara este liderul Grupei D, cu 4 victorii din 4 partide, in vreme ce Spisski Rytieri are doua succese si o infrangere, o victorie in plus fata de celelalte doua componente ale grupei Zabok (Croatia) si Rogaska (Slovenia), care au castigat o singura data."Accentul il punem in aceasta ... citeste toata stirea