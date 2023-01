SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara joaca sambata, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti

SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara joaca sambata, 14 ianuarie, de la ora 18.00, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti. Partida conteaza pentru etapa a XV-a a Ligii Nationale, Conferinta B.Va fi a treia partida consecutiva impotriva unei contracandidate la calificarea in faza urmatoare a campionatului, dupa cele cu Oradea si Voluntari, dar si dupa etapa libera de care alb-violetii au beneficiat la finalul saptamanii trecute."In precedentele doua meciuri, am infruntat formatii cu adevarat puternice, ... citeste toata stirea