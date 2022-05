SCM Poli Timisoara a invins si Oradea si va continua in prima liga de handbal masculin

TIMISOARA. Dupa un sezon cenusiu, prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli a reusit sa dreaga busuiocul in barajul de mentinere/promovare ce se disputa pana maine la Codlea, in judetul Brasov.Dupa o victorie conturata in partea a doua a meciului cu Sighisoara, in meciul de sambata impotriva CSM Oradea, alb-violetii nu au mai avut emotii. Doar poate putin in debut de meci, cand bihorenii au avut 6-3, dar apoi au urmat 6 goluri la rand ale banatenilor. Din acel moment a fost un galop de ... citeste toata stirea