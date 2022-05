SCM Politehnica J1 a avut un sezon perfect cu 21 de victorii din 21 de partide jucate

Alb-violetii au avut un sezon perfect cu 21 de victorii din 21 de partide jucate in Campionatul National. Ei au obtinut cel mai important succes astazi, in finala intrecerii, 36-32 (18-15), cu CSU din Suceava.Turneul final are loc in Bacau, iar tinerii nostri handbalisti au castigat toate cele cinci jocuri din faza decisiva a campionatului, trei in grupa, unul in semifinale si finala de astazi.Alb-violetii au controlat meciul cu formatia din Bucovina si au condus permanent, la cinci goluri ... citeste toata stirea