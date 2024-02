SCM Politehnica Timisoara deschide etapa a 19-a din Liga Zimbrilor si intalneste campioana, Dinamo Bucuresti

Echipa de handbal SCM Politehnica Timisoara evolueaza in partida care deschide etapa a 19-a din Liga Zimbrilor si intalneste campioana, Dinamo Bucuresti, in deplasare.Este al doilea meci consecutiv in Bucuresti, dupa cel de sambata (24 februarie), cu Steaua. Partida cu ros-albii va avea loc joi, 29 februarie, la ora 18.00, in sala Dinamo.Bucurestenii sunt lideri si in acest sezon, cu 18 victorii din 18 partide. Echipa noastra se afla pe locul al unsprezecelea, cu 14 ... citește toată știrea