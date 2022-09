SCM Politehnica Timisoara se lupta cu Dinamo Bucuresti, in direct, diseara, la Pro Arena

Echipa SCM Politehnica Timisoara este implicata in meciul care deschide runda a III-a a Ligii Nationale masculine de handbal.Alb-violetii joaca impotriva campioanei, in sala Dinamo din Bucuresti, vineri, 9 septembrie, la ora 17,30 (in direct, la Pro Arena).Dupa doua runde, echipa timisoreana are o victorie si o infrangere, in vreme ce Dinamo a sustinut deja patru meciuri de campionat, pentru ca saptamana viitoare ia startul in Liga Campionilor si a dorit sa-si ... citeste toata stirea