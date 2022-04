SCM Politehnica Timisoara si Steaua Bucuresti se confrunta in Cupa Romaniei, la Sighisoara

SCM Politehnica Timisoara si Steaua Bucuresti se reintalnesc la 14 zile distanta de la disputa lor din campionat. La 23 martie, handbalistii nostri castigau, pe teren propriu, cu 34-26, intr-o partida din Liga Nationala.Acum, cele doua grupari se intalnesc in Cupa Romaniei, la Sighisoara, noua casa a bucurestenilor. Disputa conteaza pentru turul secund al Cupei Romaniei si are loc in mansa unica.Alb-violetii vin dupa victoria de duminica, 3 aprilie, cu CSM Bacau (30-25, in deplasare), ... citeste toata stirea