SCM Timisoara a fost invinsa de MKS Dabrowa Gornicza in finala Alpe Adria Cup

Echipa SCM Timisoara a fost invinsa, miercuri, in finala Alpe Adria Cup, de detinatoarea trofeului, formatia poloneza MKS Dabrowa Gornicza, scor 90-88, la Turneul Final Four de la Kapfenberg.SCM Timisoara s-a calificat in finala, dupa victoria de marti seara, cu gazdele Kapfenberg Bulls, scor 94-92, in timp ce MKS Dabrowa Gornicza a dispus de BK Olomoucko, scor 101-94.Echipa antrenata de Dragan Petricevic s-a calificat la ... citește toată știrea