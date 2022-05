SCM Timisoara este prezenta pentru a cincea oara in play-off-ul Ligii Nationale de baschet

SCM Timisoara este prezenta pentru a cincea oara consecutiv in play-off-ul Ligii Nationale de baschet, care ia startul maine. Clasati pe locul al saselea in sezonul regular, "leii din Banat" vor intalni CSO Voluntari, echipa care a pierdut pozitia a doua in ultimele secunde ale campionatului si a incheiat pe trei.Disputa din sferturile de finala are loc dupa sistemul "doua din trei", cu meciuri programate la 3, 6 si (daca este cazul) 9 mai. Prima partida, cea de marti, 3 mai, va avea loc la ... citeste toata stirea