SCM Timisoara nu va juca cu Oradea, insa va avea un program complicat in ianuarie

TIMISOARA. Deplasari lungi si grele si meciuri in general foarte tari. Este meniul pe care il vor "servi" jucatorii lui Dragan Petricevic in ianuarie. Dupa victoria de la Rapid, 79-61, SCM OHMA Timisoara trebuia sa intalneasca sambata Oradea, intr-un derby de Vest la baschet masculin, dar partida s-a amanat din cauza faptului ca lotul bihorean este lovit de COVID.Chiar si in situatia de fata, cu un meci mai putin, banatenii tot vor avea de disputat patru partide in luna ianuarie. Asadar, in 14 ... citeste toata stirea