SCM Timisoara s-a calificat in finala Alpe Adria Cup

Echipa SCM Timisoara s-a calificat, marti, in finala Alpe Adria Cup, dupa ce a invins in semifinale de Kapfenberg Bulls, scor 94-92 (60-56), la Turneul Final Four gazduit de austrieci. Finala va fi miercuri, cu detinatoarea trofeului, MKS Dabrowa Gornicza.Principalii marcatori ai meciului au fost Mitrovic 29 puncte, Grayson-Scott 20, pentru SCM Timisoara, respectiv King 27, pentru gazde.In cealalta semifinala, MKS Dabrowa Gornicza - BK Olomoucko, scor 101-94.Finala intre castigatoarele ... citește toată știrea