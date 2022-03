SCM USAMVB Timisoara disputa, sambata, finala Cupei Romaniei la rugby

SCM USAMVB Timisoara disputa sambata, la ora 12,00, finala Cupei Romaniei la rugby. Leii intalnesc CSM Stiinta Baia Mare, la stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, meci ce trebuia sa aiba loc la finalul anului 2021.Jocul a fost amanat dupa ce o parte a lotului maramuresenilor a prezentat cazuri Covid, urmare a unui turneu in Africa de Sud. Practic, baietii nostri asteapta acest joc de mai bine de o jumatate de an, de cand au invins Steaua, in deplasare, in semifinale, 18-16, la 28 august. ... citeste toata stirea