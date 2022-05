Leii joaca pe teren propriu, in etapa a IV-a a Ligii Nationale de Rugby (LNR). SCM USAMVB Timisoara intalneste Universitatea Cluj, duminica, 15 mai, de la ora 11,30, la arena Gheorghe Rascanu.Echipa din Timisoara are doua victorii din doua partide jucate in actuala editie a LNR (am stat in etapa a treia), in vreme ce clujenii contabilizeaza doua victorii si un insucces."Este un meci greu, deoarece Clujul a aratat ca este o echipa competitiva. Consider ca trebuie sa ne luam oponentii foarte ... citeste toata stirea