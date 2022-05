SCM USAMVB Timisoara se desparte de doi jucatori emblematici, partasi la succesele din ultimii ani. Andrei Radoi si Gabriel Conache au ajuns la final de drum in rugby, iar gratitudinea noastra se indreapta catre ei.Clubul nostru si Andrei Radoi au cazut de acord cu privire la incetarea contractului. Problemele medicale il impiedica pe Andrei sa mai fie pe teren alaturi de colegii sai si a ales in agate ghetele in cui.In ceea ce il priveste pe Gabriel Conache, contractul sau se afla la ... citeste toata stirea